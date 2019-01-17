Илья Геркус: "У "Локомотива" было предложение по Кверквелии – 15 миллионов евро, но Семин был категорически против продажи"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" рассказал о работе Эрика Штоффельсхауса ​на посту спортивного директора. Также он раскрыл некоторые подробности по трансферной работе клуба.

– С чем, на ваш взгляд, связано раздражение просеминской части "Локомотива" к Эрику Штоффельсхаусу? Ему ставят в вину, что за время своей деятельности он не продал ни одного футболиста и не принес клубу денег.

– Начну с конца. Решение о продаже игроков принимается не Эриком Штоффельсхаусом. Он не может принять такое решение, у него нет таких полномочий. Он, например, очень хотел продать игрока, но не мог сделать этого. Вы, наверное, сами об этом догадываетесь. Он не мог взять и "хоп!" – смотрим, нет игрока – Эрик продал!

– Но на повестке такой вопрос стоял? Спортивный директор купил на столько-то миллионов, а продал – на ноль.

– У нас были предложения в течение лета 2018 года. Мы могли продать игроков примерно на 50 миллионов евро. Но было принято решение – нам было рекомендовано, так скажем – усилить команду к Лиге чемпионов. И первый этап усиления – сохранение чемпионского состава. Это была настоятельная просьба главного тренера, с которой не могли не согласиться. Поэтому продаж не было, и Эрик тут абсолютно ни при чем.

У нас было предложение по Соломону Кверквелии – 15 миллионов евро. Однако главный тренер был категорически против продажи ключевого игрока защиты. Вот какие наши действия? Все равно продать? Что потом делать? Вы же понимаете, что любые неудачи дальше, в Лиге чемпионов, были бы связаны с этим конкретным действием. Поэтому Соломон остался. (Отдел футбола)

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