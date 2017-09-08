Илья Геркус: "Тренерскому штабу "Локомотива" создаются все условия для комфортной работы"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что для тренерского штаба железнодорожников во главе с Юрием Семиным создаются все условия для комфортной работы. При этом он предположил, что откровенность сотрудников не лучшим образом повлияла на переговоры с новичками.

– Мы видим работу и достижения тренерского штаба. Команда находится на лидирующих позициях, - приводит пресс-служба "Локо" слова Геркуса. - Единство. Коллектив сплотился. Футбол радует наших болельщиков. Тренерскому штабу во главе с Юрием Павловичем Семиным создаются все условия для комфортной работы. Из недавнего: на время паузы в чемпионате главный тренер попросил организовать сбор в Австрии. Пожелание было выполнено. При этом сбор не значился в планах, да и в начале сентября российские команды, как правило, работают дома. Нам хватило одного лишь аргумента Юрия Павловича: "Это нужно для подготовки", – и делегация отправилась в Австрию.

То же касается и вопросов комплектования. Все решения в рамках трансферной кампании принимаем коллегиально, пока не достигнем внутреннего одобрения. Мало того, клуб, не получив согласия тренерского штаба, отказывался от интересных и многообещающих, на наш взгляд, вариантов усиления. И это – ради атмосферы, во избежание противоречий. Говорю о несостоявшихся сделках без сожаления, потому что мы шли на компромисс ради того самого единства.

Наш тренерский штаб – люди откровенные, искренне радеющие за дело. Иногда их пожелания и отклики раздавались не только в нашем кругу, но и в прессе. В частности о том, что команда не полностью укомплектована, и что ей необходимо усиление. Эта открытость, по моему убеждению, не лучшим образом влияла на ход переговоров с потенциальными новичками. Думаю, к следующей трансферной кампании нам следует подойти более расчетливыми, сосредоточенными, хладнокровными.