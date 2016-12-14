Илья Геркус: "Трансферы "Локомотива"? Наше внимание направлено в сторону атаки"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что команде требуется игрок зоны атаки, однако отметил, что положение столичного клуба не изменят только трансферы. Железнодорожники идут на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Ранее сообщалось, что в "Локо" может перебраться форвард "Монако" Ласина Траоре, который провел первую половину сезона в аренде в ЦСКА.

– Очевидно, что у нас есть определенные трудности в атаке, – цитирует сайт "Локомотива" Геркуса. – Поэтому сейчас наше внимание направлено именно в эту сторону. Если же говорить об усилении глобально, то мы хотели бы в дальнейшем делать ставку на своих воспитанников, на их развитие. Есть надежды на игроков молодежной команды. Более того, сейчас мы "перезапустим" "Локомотив-2". Будем использовать эту команду как возможность доведения наших молодых игроков до уровня большого футбола.

Что же касается трансферов, то хочу заметить, что трансферы – это такая "народная забава", когда всем кажется, что решение лежит на поверхности: мол, сейчас купим кого-то, и все получится. Нет, так быстро ничего не происходит. Трансфер сам по себе ничего не решает. Футболист должен сыграться с партнерами по команде, войти в ее игровую модель, понять требования тренерского штаба, быть готовым физически...

Важно, чтобы игроки подходили нам ментально, чтобы это были молодые ребята, у которых есть перспектива роста. Возрастных футболистов, которые доигрывают, брать не стоит. Только тогда, когда сработают эти факторы, и будет хорошо. Таковы наши критерии.

Трансферы, думаем, будут происходить уже во второй половине межсезонья. Ведь европейское заявочное "окно" захлопывается на вход значительно раньше нашего. Между тем наше еще больше месяца будет открыто. Это нам на руку. Если брать игроков из Европы, то проще это будет сделать в феврале.

Вообще в плане трансферов межсезонье – очень сложный период. Такая горячая пора наступает! Столько всяких новостей в прессе на эту тему читаешь. Не поймешь порой, где правда, где выдумки...