Илья Геркус: "Спасибо всем, даже тем, кто меня критикует, брюзжит и просто ругается"

Президент "Локомотива" Илья Геркус поблагодарил болельщиков команды за поддержку, оказанную в течение того года, что он находится в клубе. 10 августа 2016 года он занял данную должность, сменил Ольгу Смородскую.

"Год прошел. Спасибо всем-всем, кто в меня верил и поддерживал. Спасибо также тем, кто меня критикует, брюзжит и просто ругается. Уверен, мы на правильном пути", - написал Геркус на своей странице в Инстаграме.

Напомним, что в прошлом сезоне "Локомотив" одержал победу в Кубке России, обыграв в финале "Урал" (2:0).