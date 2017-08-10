18:40 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Спасибо всем, даже тем, кто меня критикует, брюзжит и просто ругается"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус поблагодарил болельщиков команды за поддержку, оказанную в течение того года, что он находится в клубе. 10 августа 2016 года он занял данную должность, сменил Ольгу Смородскую.

"Год прошел. Спасибо всем-всем, кто в меня верил и поддерживал. Спасибо также тем, кто меня критикует, брюзжит и просто ругается. Уверен, мы на правильном пути", - написал Геркус на своей странице в Инстаграме.

Напомним, что в прошлом сезоне "Локомотив" одержал победу в Кубке России, обыграв в финале "Урал" (2:0).

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Пожалуйста, никчемная немытость. Только "спасибо" в кармане не булькает, поэтому готов принять благодарность в виде иностранной валюты, хотя согласен и на мерседесы с феррарями... Ох, и намучаются ещё с тобой паровозики, ох и намучаются))

18:47