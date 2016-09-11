Илья Геркус: "Спартак" играл хорошо, как и "Локомотив"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1) подчеркнул, что железнодорожники продемонстрировали достойную игру, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, еще рано говорить о возможности завоевания чемпионства красно-белыми.
- Ребята достойно бились, молодцы, качественно играли, - сказал Геркус.
- "Спартак" показывает чемпионский футбол?
- Не знаю, рано еще говорить. Они, как и мы, хорошо играли.
- Довольны акцией для болельщиков?
- Ребятам судить. У них спросите.
- Были слухи, что разницу в ценах на билеты покрыли Семин и футболисты.
- Они бы это точно сделали, но за них сделал клуб.
Platinum1991
Нам такая "ХОРОШАЯ" игра Локомотива НЕ НУЖНА!!! Это не игра, а форменное футбольное БЕЗОБРАЗИЕ в исполнении Локомотива! Игра показала не силу Спартака, а БЕСПОМОЩНОСТЬ и СЛАБОСТЬ Локомотива! Так играть НЕЛЬЗЯ!!! БЕСТОЛКОВАЯ беготня! ВСЁ! Всё на что сподобились игроки Локомотива! На фоне такой БЕЗОБРАЗНОЙ игры Локомотива - Спартак выглядел ОРЛАМИ, а Локомотив выглядел жалким подобием футбольного мальчика для битья, которого возили по полю, вдоль и поперёк! Были моменты у Локомотива, пару раз, но не забили по причине БЕЗОБРАЗНОЙ реализации. Какая игра, такая и реализация! Локомотив сыграл просто БЕЗОБРАЗНО! Ведь проиграть можно по разному! Целостной игры у Локомотива НЕ БЫЛО! Бегали, суетились, теряли мяч на ровном месте, толком попасть не могли по воротам. Навесы все уходили сопернику, открываний НЕ БЫЛО! А единственный гол пропустили по своей глупости! Не накрыли соперника, дали ему развернуться и отдать пас на Попова! В атаке полная АНАРХИЯ! Да к тому же судья не дал 100% пенальти в ворота Локомотива! Миранчук сыграл БЕЗОБРАЗНО! Касаева надо было раньше выпускать! Портнягин НЕ УСИЛИЛ игру и затерялся. Зря Самедова заменили, он хоть конструктив вносил, а с его заменой и вовсе игра у Локомотива пошла под ОТКОС! Полная беспомощность Локомотива! Как Локомотив готовился, так и сыграл БЕЗОБРАЗНО! Игра, как раз, и отображает работу, которая была проведена на тренировке, для подготовки к этой игре! Плохо Локомотив подготовился к этой игре. Очень ПЛОХО!
19:35