Илья Геркус: "Спартак" играл хорошо, как и "Локомотив"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от "Спартака" (0:1) подчеркнул, что железнодорожники продемонстрировали достойную игру, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, еще рано говорить о возможности завоевания чемпионства красно-белыми.

- Ребята достойно бились, молодцы, качественно играли, - сказал Геркус.

- "Спартак" показывает чемпионский футбол?

- Не знаю, рано еще говорить. Они, как и мы, хорошо играли.

- Довольны акцией для болельщиков?

- Ребятам судить. У них спросите.

- Были слухи, что разницу в ценах на билеты покрыли Семин и футболисты.

- Они бы это точно сделали, но за них сделал клуб.