Илья Геркус: "Совет директоров "Локомотива" соберется в зимнюю паузу"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, когда ожидается собрание совета директоров клуба.

- Когда нам ждать совета директоров "Локомотива"? Будет он в ближайшее время или нет?

- Он будет. Думаю, в зимнюю паузу он так или иначе случится. Не уверен, что это будет подведение итогов, но какая-то оценка выступления в этой части сезона может прозвучать, - сказал Геркус в эфире программы COMMANDOS.

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