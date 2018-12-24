Илья Геркус: "Совет директоров "Локомотива" соберется в зимнюю паузу"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, когда ожидается собрание совета директоров клуба.
- Когда нам ждать совета директоров "Локомотива"? Будет он в ближайшее время или нет?
- Он будет. Думаю, в зимнюю паузу он так или иначе случится. Не уверен, что это будет подведение итогов, но какая-то оценка выступления в этой части сезона может прозвучать, - сказал Геркус в эфире программы COMMANDOS.
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