Илья Геркус: "Со Смоловым мы будем наглее"

– Сумма трансфера составила 9 миллионов евро?

– Точных сумм не раскрою. Переговоры были сложными, Федор пошел на уменьшение зарплаты – причем существенное – по сравнению с той, что была в предыдущем клубе. И второй момент – он отказался от бонуса при переходе.

– Срок контракта – четыре года?

– Да, а играть Федор будет под девятым номером.

– Для клуба это выгодная инвестиция?

– Очень. Это самый желанный трансфер последних лет в российском футболе. Самый востребованный игрок в лиге.

– Как считаете, "Локо" удастся заработать на этом трансфере?

– Мы очень сильно верим в игрока. Смолов – это очень хорошая инвестиция. Федор сам сильно воодушевлен и готов работать. Он будет давать результат.

– Ожидания от него – больше 10 голов за сезон?

– Ожидания и у него самого – выйти на новый уровень. Много забивать.

– Столько, сколько в "Краснодаре"?

– Может быть. Ждем, что он будет забивать много в чемпионате и Лиге чемпионов, что станет лучшим бомбардиром премьер-лиги. Для него это вызов – вновь стать лучшим уже с новой командой.

– Смолов может сыграть с "Краснодаром" в ближайшем матче, который состоится 1 сентября?

– Да, конечно. Это полноценный трансфер, не аренда. В день знаний мы получим новое знание о Федоре Смолове.

– Антони Модест был главным конкурентом Смолова?

– Пусть это останется тайной.

– На этом трансферная кампания закончена?

– Никогда не говори никогда. Но мы исходим из того, что теперь трансферы могут быть только на выход. Основные задачи трансферного окна мы выполнили. Мы серьезно усилились в рамках очень ограниченного бюджета. Нам выделили определенный бюджет, и мы максимально объективно его потратили.

– "Локо", сохранив чемпионский состав, добавил к нему Хеведеса, Крыховяка и Смолова. Не считаете, что задача на сезон, которую поставили главному тренеру – быть в пятерке – как-то очень скромно c имеющимся у него составом? Не надо ли быть понаглее?

– Да, считаем, что надо быть понаглее.

– Задача – титул?

– Задача – бороться за самые высокие места. (Сергей ЕГОРОВ)