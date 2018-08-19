19:12 | Футбол — РПЛ

Илья Геркус: "Смолов начнет забивать, мы в это верим"


Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус остался доволен победой команды над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России (1:0). Для железнодорожников это первый выигрыш в сезоне.

- Победа всегда важна, неважно, какая она по счету - первая, вторая, десятая или двадцатая, здорово, что команда нашла силы, собралась и победила, - цитирует ТАСС Геркуса. - Результат хороший, он должен придать команде сил на следующие игры, сейчас все должно пойти лучше. Смолов начнет забивать, мы в это верим, так что ждем голов от атаки.

Крылья Советов - Локомотив

 

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http://tass.ru/sport/5470116

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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