Илья Геркус: "Смолов начнет забивать, мы в это верим"

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус остался доволен победой команды над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России (1:0). Для железнодорожников это первый выигрыш в сезоне.

- Победа всегда важна, неважно, какая она по счету - первая, вторая, десятая или двадцатая, здорово, что команда нашла силы, собралась и победила, - цитирует ТАСС Геркуса. - Результат хороший, он должен придать команде сил на следующие игры, сейчас все должно пойти лучше. Смолов начнет забивать, мы в это верим, так что ждем голов от атаки.