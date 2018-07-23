21:22 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Скоро будут трансферные новости"


Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус отметил, что команда даст бой ЦСКА в матче за Суперкубок. 

- Устоять всегда сложнее, чем забраться на вершину. Согласны с такой формулировкой?

- Согласен. 

- Что нужно для этого сделать? Пока трансферы не впечатляют болельщиков. 

- Мы сохранили команду. Очень важно было это сделать, по словам главного тренера. Все контракты переподписаны, Эдера выкупили и сейчас занимаемся точечным усилением. Скоро будут новости. 

- Завтра из Польши?

- Следите за новостями.  

- Такие встречи с болельщиками и награждение команды золотыми медалями накануне проведения Суперкубка положительно скажутся на настрое команды?

- Так как мы синхронно с ЦСКА проводим встречу с болельщиками, это проверить будет невозможно. 

- Но у ЦСКА не будет награждения золотыми медалями.

- Их наградят серебряными.

- Это не те медали. 

- Это тоже медали и тоже большое достижение. Мы позитивно настроены и дадим бой ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч за Суперкубок России состоится 27 июля в Нижнем Новгороде.

Локомотив М - ЦСКА

Все о чемпионате России по футболу – здесь

К комментариям
0
Материалы сюжета: Российская премьер-лига: лето-2018, обратный отсчет