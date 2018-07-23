Илья Геркус: "Скоро будут трансферные новости"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус отметил, что команда даст бой ЦСКА в матче за Суперкубок.
- Устоять всегда сложнее, чем забраться на вершину. Согласны с такой формулировкой?
- Согласен.
- Что нужно для этого сделать? Пока трансферы не впечатляют болельщиков.
- Мы сохранили команду. Очень важно было это сделать, по словам главного тренера. Все контракты переподписаны, Эдера выкупили и сейчас занимаемся точечным усилением. Скоро будут новости.
- Завтра из Польши?
- Следите за новостями.
- Такие встречи с болельщиками и награждение команды золотыми медалями накануне проведения Суперкубка положительно скажутся на настрое команды?
- Так как мы синхронно с ЦСКА проводим встречу с болельщиками, это проверить будет невозможно.
- Но у ЦСКА не будет награждения золотыми медалями.
- Их наградят серебряными.
- Это не те медали.
- Это тоже медали и тоже большое достижение. Мы позитивно настроены и дадим бой ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Матч за Суперкубок России состоится 27 июля в Нижнем Новгороде.