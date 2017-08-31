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12:20 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Скорее всего, сегодня трансферов в "Локо" не будет"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус дал понять, что, скорее всего, трансферов сегодня в московском клубе не будет. Напомним, что 31 августа закрывается трансферное окно.

– Мы стараемся, но, боюсь, что скорее нет, – ответил Геркус одному из пользователей Инстаграма на вопрос о том, стоит ли ждать сегодня новых приобретий от "Локомотива".

Напомним, что "Локомотив" взял в аренду нападающего Эдера, приобрел Мачея Рыбуса, Соломона Кверквелию, Игоря Денисова, а также продлил аренду Ари.

Трансферное окно закрывается. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Завтра что ли будут? :))

12:24