Илья Геркус: "Скорее всего, сегодня трансферов в "Локо" не будет"

Президент "Локомотива" Илья Геркус дал понять, что, скорее всего, трансферов сегодня в московском клубе не будет. Напомним, что 31 августа закрывается трансферное окно.

– Мы стараемся, но, боюсь, что скорее нет, – ответил Геркус одному из пользователей Инстаграма на вопрос о том, стоит ли ждать сегодня новых приобретий от "Локомотива".

Напомним, что "Локомотив" взял в аренду нападающего Эдера, приобрел Мачея Рыбуса, Соломона Кверквелию, Игоря Денисова, а также продлил аренду Ари.

Трансферное окно закрывается. LIVE!