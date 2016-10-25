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Илья Геркус: "Ситуация в "Локо" была напряженной, но ничего катастрофического не случилось"

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Президент "Локомотива", обыгравшего в воскресенье ЦСКА (1:0), Илья Геркус подчеркнул в интервью "СЭ", что не считает этот сезон потерянным для клуба. Железнодорожники планируют попасть в зону еврокубков, несмотря на неудачный старт.

– На какой позиции вы бы хотели видеть команду по истечении осенней части чемпионата?

– Мы понимаем, что переходный период адаптации коллектива к требованиям нового тренера занимает какое-то время. Нет сверхзадачи быть в зоне еврокубков именно к зимней паузе. Главное – оказаться там по итогам чемпионата. Ситуация у нас была напряженной, но ничего катастрофического не случилось.

– Нет ощущения, что отрыв от зоны еврокубков слишком велик и сезон в чемпионате потерян?

– Нет. Конечно, нет. Не бывает такого отрыва по итогам первого круга, который бы во втором не отыгрывался. Мы знаем много примеров, когда команды, преодолев стартовые неудачи, поднимаются в зону лидеров. И мы настраиваемся именно на этот вариант.

– У вас сохраняются амбиции и на завоевание титула в премьер-лиге?

– Первое место очень сложно будет занять, но мы настроены побороться за ту цель, которую ставили изначально – выход в еврокубки. И соперникам в Черкизово будет непросто, мы всем дадим бой. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Геркуса

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