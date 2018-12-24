19:54 | Футбол — РПЛ

Илья Геркус: "Штоффельсхаус делает свою работу в "Локомотиве" безошибочно"

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Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус высоко оценил работу спортивного директора клуба Эрика Штоффельсхауса.

- Я очень высоко оцениваю Эрика и его качества, - сказал Геркус в программе COMMANDOS. - Его знания, его образование, его опыт. Результаты его работы говорят сами за себя. С его приходом - просто очень хорошие трансферы. Пока он делает свою работу безошибочно, чего я, честно говоря, не наблюдал ни в бытность свою в другом клубе, ни работая с его предшественником. У нас бывали ошибки.

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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Sd9H2Vr4SSc

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