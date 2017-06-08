Илья Геркус: "Шишкин возвращается в "Локомотив"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что будущее защитника сборной России Романа Шишкина определит главный тренер команды Юрий Семин, информирует ТАСС. Вторую часть минувшего сезона футболист провел на правах аренды в "Краснодаре".

– Срок аренды Романа Шишкина "Краснодаром" истек. Вы бы хотели, чтобы он выступал за "Локомотив"?

– На сегодняшний день ситуация такая, что он возвращается. Что касается его выступления за "Локомотив", то решение по этому вопросу должен принимать исключительно главный тренер. Я с Юрием Павловичем еще не обсуждал вопрос по Шишкину. Но, как вы помните, зимой он решил, что Роману лучше быть в другой команде. На днях я общался с самим Романом. Но не я решаю, кто будет в команде, и не должен этого делать. Все зависит от самого футболиста и тренера.