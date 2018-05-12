Илья Геркус: "С Семиным пока не преодолели существующую дистанцию"

Президент "Локомотива" Илья Геркус признался, что у него есть разногласия с главным тренером команды Юрием Семиным.

- "Холодное" рукопожатие в день чемпионства? Мы праздновали вместе с ребятами, с другими тренерами, пели песни, - приводит RT слова Геркуса. - Но с Семиным мы пока не преодолели существующую дистанцию, поэтому все объятия у нас еще впереди. Думаю, после следующего трофея.

Отметим, что 4 мая, за день до победы в чемпионате, Геркус заявил о полной поддержке и доверии к Семину. В тот же день главный тренер "Локомотива" продлил контракт с клубом еще на один год.