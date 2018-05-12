Илья Геркус: "С практически нулевым трансферным бюджетом мы сконструировали команду, способную достичь результата"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что, несмотря на низкий трансферный бюджет, клубу удалось построить боеспособную команду.

- Конечно, я чувствую, что футбольная жизнь требует изменений, свежего взгляда. Тот подход, который мы начали демонстрировать, и принес в итоге успех, - цитирует RT Геркуса. – Так, с практически нулевым трансферным бюджетом мы сконструировали команду, способную достичь самого высокого результата. Если мы не можем купить футболиста, мы берем его в аренду или ищем свободных агентов. Фарфан и Эдер? Это пример правильной селекционной работы. В результате футболисты играют эффективно, забивают важнейшие мячи и выигрывают трофей для "Локомотива".

33-летний Фарфан перешел в "Локомотив" в январе 2017 года в статусе свободного агента. Контракт перуанца с железнодорожниками истекает в июне 2018-го.

Эдер, права на которого принадлежат "Лиллю", играет в "Локомотиве" на правах аренды. Соглашение между клубами истекает этим летом, при этом москвичи могут выкупить контракт 30-летнего португальца.