Илья Геркус: "С первых минут "Локомотив" оглушил "Анжи"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы над "Анжи" (4:0) в домашнем матче 13-го тура чемпионата России в интервью пресс-службе клуба подчеркнул, что команда не стала прижиматься к своим воротам после того, как повела 2:0 к пятой минуте. По словам Геркуса, "Локомотив" явно нащупал свою игру.

– Наконец-то команда показывает футбол, который мы все от нее ждем, – подчеркнул Геркус. – Кажется, все неудачи, которые преследовали нас в последних играх, сейчас начинаем отыгрывать.

– Не исчерпали лимит забитых мячей в матче с "Анжи"?

– Надеюсь, что нет. Команда явно нащупала свою игру, появилась скорость движения. С первых минут оглушили соперника. Хотелось бы видеть таких игр и голов больше и больше.

– Какие мысли были на 4-й минуте при счете 2:0?

– Матч не был закончен. Порадовало, что мы не стали прижиматься. Играли аккуратно в защите, но все равно атаковали. Мы хотели найти идеальную контратаку и положить верный мяч, несколько раз были близки к этому. Может быть, чуть-чуть заигрывались, но не хочется сейчас никого винить в такой чудесный день.

– Кажется, что команда и Фернандеш наконец-то нашли друг друга.

– Надеюсь, но также надеюсь, что его лучший матч еще впереди, что он еще себя покажет. Фернандеш – профессионал высокого уровня.