Илья Геркус: "С нами чемпионы Европы и мира, вице-чемпион мира, обладатели Лиги Европы и Смолов"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клуб вернул себя необходимый статус, который позволил приобрести нападающего сборной России Федора Смолова.

- Мы все знали о давнем желании Федора попробовать свои силы в статусном европейском клубе, - написал Геркус в Инстаграме. - Но за последние два года, завоевав Кубок России, звание чемпиона страны, а вместе с этим пробившись в Лигу чемпионов, "Локомотив" на сегодняшний день вернул себе необходимый статус.

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Сегодня мы в когорте сильнейших. Мы в первой корзине при жеребьевки Лиги чемпионов. С нами чемпион Европы (Эдер. - Прим. "СЭ"), чемпион мира (Бенедикт Хеведес. - Прим. "СЭ"), вице-чемпион мира (Ведран Чорлука. - Прим. "СЭ"), обладатели Лиги Европы (Гжегош Крыховяк. - Прим. "СЭ"). И Федор Смолов с нами. Наши векторы развития и наши желания с Федором сошлись. Уверен, в такой компании амбициозный форвард сможет выйти на новый уровень. Как и наш клуб.