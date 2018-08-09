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Илья Геркус: "С нами чемпионы Европы и мира, вице-чемпион мира, обладатели Лиги Европы и Смолов"


Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клуб вернул себя необходимый статус, который позволил приобрести нападающего сборной России Федора Смолова.

 
Федор СМОЛОВ.Смолов в "Локомотиве" – это здорово для всех

- Мы все знали о давнем желании Федора попробовать свои силы в статусном европейском клубе, - написал Геркус в Инстаграме. -  Но за последние два года, завоевав Кубок России, звание чемпиона страны, а вместе с этим пробившись в Лигу чемпионов, "Локомотив" на сегодняшний день вернул себе необходимый статус.

Сегодня мы в когорте сильнейших. Мы в первой корзине при жеребьевки Лиги чемпионов. С нами чемпион Европы (Эдер. - Прим. "СЭ"), чемпион мира (Бенедикт Хеведес. - Прим. "СЭ"), вице-чемпион мира (Ведран Чорлука. - Прим. "СЭ"), обладатели Лиги Европы (Гжегош Крыховяк. - Прим. "СЭ"). И Федор Смолов с нами. Наши векторы развития и наши желания с Федором сошлись. Уверен, в такой компании амбициозный форвард сможет выйти на новый уровень. Как и наш клуб.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BmQYs2gF8AI/?taken-by=ilgerkus

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Материалы сюжета: Федор Смолов перешел в "Локомотив"
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