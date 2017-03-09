Илья Геркус: "С Бердыевым не сошлись в политике воспитания молодежи"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что клуб отказался от услуг Курбана Бердыева прошлым летом, поскольку обратился к другому кандидату. Гекрус подчеркнул, что у "Локомотива" стоит важная задача по воспитанию собственной молодежи.

– Известно, что в прошлом году в Петербурге у вас состоялись переговоры с Курбаном Бердыевым. Была информация о том, что Курбан Бекиевич изложил программу развития "Локомотива". И не так давно в прессе появилось сообщение, что Бердыев с лета возглавит команду.

– У нас есть важная задача – воспитание собственной молодежи. Это не самая сильная сторона Курбана Бекиевича. В вопросе развития молодежи мы не сошлись. Бердыев в "Ростове" извлекает выдающийся результат из главной команды, но нам нужна перспектива.

– Именно поэтому вы отказались?

– Мы отказались, потому что обратились к другому кандидату.

– После срыва переговоров со "Спартаком" фамилия Бердыева звучала исключительно в контексте "Локо".

– Но почему именно "Локомотив"?.. Его (Бердыева – Прим. "СЭ") программа замечательная, и она должна быть востребована больше, чем одним клубом. ЦСКА, "Зенит", "Терек", "Краснодар", "Спартак"... Много у нас славных команд! Но почему навязывается мнение, что у Бердыева результат может появиться только в нашем, а не в других клубах? (Отдел футбола "СЭ")

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