Илья Геркус: "Россия - футбольная страна"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сказал, что считает Россию футбольной страной.

- Россия - не футбольная страна, раз интерес рекламодателей к чемпионату не самый высокий и количество подписчиков платных каналов, где идут трансляции, не потрясает воображение?

- Ну почему не футбольная? Футбольная, телефонная, пивная - нам не чужды все привычки европейского общества. Мы футбол смотрим? Смотрим. Так почему не футбольная? Кто-то может аргументировать?

- Леонид Слуцкий это сделал. Например, мало зрителей на трибунах.

- А раньше ходили? Ходили.

- Но тогда не существовало интернета, а качество самой игры находилось на уровне европейских стандартов.

- И что было видно с последних рядов "Лужников"? "Муравьев" далеко внизу на зеленом прямоугольнике? А сейчас все как на ладони, да и играют люди интересно, результативно, весело, словом. Так что страна - футбольная, - сказал Геркус. (Отдел футбола)

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