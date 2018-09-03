Илья Геркус: "Результаты "Локомотива" разочаровывающие"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус считает, что его команда сумеет преодолеть сложности, которые были на старте сезона.

– Пауза на игры сборных пойдет "Локомотиву" на пользу?

– Часть игроков уезжает в сборную. У нас много таких ребят. Другая часть останется, будет проводить двухнедельные сборы. Тренировочный процесс не останавливается. Игры все покажут.

– В этот раз в сборную России из "Локомотива" вызвали только Гильерме.

– Это решение главного тренера нашей сборной, и надо к нему уважительно относиться.

– Вам не кажется, что это как раз пойдет на пользу Миранчукам, Смолову. Две недели они будут тренироваться вместе.

– Сложно сказать. Надо понимать всю подоплеку решения Черчесова. Боюсь, что я не достаточно хорошо информирован, чтобы давать такие комментарии.

– Вы назвали нынешнее положение "Локомотива" черной полосой. Это были эмоции или действительно так считаете?

– Результаты действительно разочаровывающие. Ничего хорошего в таких результатах нет. Ничьи и поражения от соперников, которых мы должны обыгрывать и по составу, и по игре. Где-то не везло. Но думаю, это все преодолимо. Наступит более светлый период.

– Вас, прежде всего, разочаровывает результат или игра команды?

– Я про результат сказал.

– А что касается игры "Локомотива"?

– Ее должны оценивать болельщики. Не совсем корректно, если я буду высказываться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпион прошлого сезона "Локомотив" на старте чемпионата одержал лишь две победы в шести матчах - над "Крыльями Советов" и "Анжи", сыграл вничью с "Уфой" и "Спартаком" и потерпел поражения от "Оренбурга" и "Краснодара". Команда занимает 8-е место в турнирной таблице.