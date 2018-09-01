Илья Геркус: "Результаты "Локо" вызывают опасения. Это уже нельзя назвать "вкатом" в сезон"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после поражения в матче 6-го тура РПЛ от "Краснодара" (1:2) высказал озабоченность состоянием команды.

– "Локомотив" заслуживал поражения? – вопрос Геркусу.

– Так нельзя говорить – заслуживал, не заслуживал. Произошло то, что произошло. Мы проиграли важную встречу. Расстроены таким стартом. Сохранили чемпионский состав, который серьезно усилили. Очевидно, что переживаем черную полосу, это надо признать.

– А ведь скоро старт в Лиге чемпионов...

– Результаты вызывают опасения. Это нельзя назвать уже "вкатом" в сезон.

– Известно, что со Смоловым?

– По предварительным данным, травма оказалась несерьезной. Ушиб коленного сустава.

– Заслуживал ли он свиста трибун краснодарского стадиона в свой адрес?

– Это стандартная реакция. Капитан уходит в другой клуб и, естественно, не все довольны. Обычная футбольная история. (Арман МКРТЧЯН)