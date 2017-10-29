Илья Геркус: "Ребята в команде говорят о месте в тройке"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы железнодорожников над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что борьба за победу в турнире далека от завершения. По его мнению, помимо питерцев за титул может побороться действующий чемпион страны "Спартак".

После 15 туров "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. На второй строчке располагается "Зенит" (29). Тройку лучших замыкает ЦСКА (25).

– "Локо" завершил первый круг лидером с отрывом в три очка от второго места и почти в 10 – от третьего. Стоит подумать о постановке более амбициозных целей, чем место в пятерке.

– Знаю, что ребята внутри команды об этом говорят – о месте в тройке, – сказал Геркус.

– Не о чемпионстве?

– Боже упаси.

– Почему вы избегаете этого слова?

– Потому что у нас сильные соперники, еще 15 туров остается. Это не спринт, это марафон. "Зенит" произвел хорошее впечатление, это сильная команда. То, как они атакуют – это страшно. Никто никуда не делся, просто кто-то подотстал.

– Полагаете, что в гонке и засидевшийся на старте "Спартак"?

– Конечно. У нас есть небольшой гандикап, который не стоит переоценивать. (Сергей ЕГОРОВ)

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