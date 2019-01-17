Илья Геркус: "Пусть новый гендиректор "Локомотива" решает вопрос с контрактом Фернандеша"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" рассказал о том, как прошло подписание нового контракта с нападающим Джефферсоном Фарфаном и почему с полузащитником Мануэлом Фернандешем ​не было заключено новое соглашение.

– Можете объяснить разницу при переподписании Фарфана и непереподписании Фернандеша?

– У Джеффа заканчивался контракт – оставались месяцы. У Фернандеша оставалось полтора года.

– Правильно понимаем, что если бы вы остались в клубе, то за месяц до истечения контракта Фернандеша предложили бы ему новый?

– Нет, мы ему сделали предложение тогда – за полтора года. Он его не принял.

– По нашей информации, вы повторили условия Фарфану, а Фернандешу – нет. У Мануэла осталась дикая зарплата – более четырех миллионов евро. Вы сколько предлагали?

– Эта проблема не решена, пусть новый гендиректор решает. Ему и карты в руки. Я не хочу загонять клуб своими неуместными комментариями. (Отдел футбола)

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