Илья Геркус: "Прорабатываем предпроектное решение по перестройке стадиона"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что арену железнодорожников ждет реконструкция.

- Когда начнется перестройка стадиона?

- Очень сложно ответить на этот вопрос. Сейчас прорабатываем предпроектные решения. Когда они будут готовы? Осталось примерно месяц - полтора. Мы пойдем к совету директоров и руководству РЖД и представим разные варианты. Тогда у нас будет примерное понимание, когда и что мы будем делать с нашим стадионом. Думаю, что у нас здесь все более-менее хорошо. Давайте радоваться тому, что есть. Но изменения, конечно, будут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Все о чемпионате России по футболу – здесь