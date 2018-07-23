20:13 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Прорабатываем предпроектное решение по перестройке стадиона"


Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус рассказал, что арену железнодорожников ждет реконструкция.  

- Когда начнется перестройка стадиона?

- Очень сложно ответить на этот вопрос. Сейчас прорабатываем предпроектные решения. Когда они будут готовы? Осталось примерно месяц - полтора. Мы пойдем к совету директоров и руководству РЖД и представим разные варианты. Тогда у нас будет примерное понимание, когда и что мы будем делать с нашим стадионом. Думаю, что у нас здесь все более-менее хорошо. Давайте радоваться тому, что есть. Но изменения, конечно, будут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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