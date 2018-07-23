Илья Геркус: "Продажа абонементов идет лучше, чем перед прошлым сезоном"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус отметил, что для него Лига чемпионов является лучшим турниром на свете. Он также добавил, что очень рад спустя много лет вновь участвовать в этом турнире.

- Количество болельщиков, которые сегодня пришли на встречу с командой, удивило?

- Мы примерно так и рассчитывали, плюс-минус. Сегодня собралось примерно четыре-пять тысяч человек.

- Что для вас Лига чемпионов и какой матч "Локомотива" самый запоминающийся?

- Было много легендарных матчей с большими клубами. Для меня Лига чемпионов - это лучший турнир на свете. С ним ничего не сравнится после чемпионата мира. Но мундиаль у нас раз в четыре года, а в России еще реже, а Лига чемпионов - каждый год. Это огромная радость и праздник, потрясающее событие. Мы очень рады спустя столько лет вновь там оказаться.

- Довольны, как прошла сегодня встреча с болельщиками?

- Мы довольны. Надо спросить у болельщиков. Думаю, они тоже довольны. Все прошло хорошо, позитивно. Все зарядились и готовы работать. Завтра с утра ребята начинают здесь готовиться к матчу с ЦСКА. Межсезонье закончилось.

- Как идет продажа абонементов? Лучше, чем перед прошлым сезоном?

- Лучше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Локомотив" сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России 27 июля в Нижнем Новгороде.

Все о чемпионате России по футболу – здесь