Илья Геркус: "Пригласили Семина не для того, чтобы вернуть болельщиков"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сказал, что приглашение Юрия Семина на должность главного тренера не было пиар-акцией, направленной на возвращение болельщиков на трибуны.

- Не соглашусь, что был расчет на возвращение болельщиков на трибуны, - сказал Геркус в программе COMMANDOS. - Прекрасно отдавал себе отчет, что возвращение легенд "Локомотива" болельщиков на трибуны не вернет. Может быть, пара десятков болельщиков, которые перестали ходить, вернулись. Привлечение болельщиков - это совсем другая работа. Почему позвали Юрия Павловича? По другим причинам. В том числе по спортивным.

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