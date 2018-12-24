20:17 | Футбол — РПЛ

Илья Геркус: "Пригласили Семина не для того, чтобы вернуть болельщиков"

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Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус сказал, что приглашение Юрия Семина на должность главного тренера не было пиар-акцией, направленной на возвращение болельщиков на трибуны.

- Не соглашусь, что был расчет на возвращение болельщиков на трибуны, - сказал Геркус в программе COMMANDOS. - Прекрасно отдавал себе отчет, что возвращение легенд "Локомотива" болельщиков на трибуны не вернет. Может быть, пара десятков болельщиков, которые перестали ходить, вернулись. Привлечение болельщиков - это совсем другая работа. Почему позвали Юрия Павловича? По другим причинам. В том числе по спортивным.

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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Sd9H2Vr4SSc

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