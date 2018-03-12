19:59 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Прекрасный результат в Екатеринбурге! Ребята, главный тренер и весь штаб - большие молодцы"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 22-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) поблагодарил болельщиков красно-зеленых за поддержку. Геркус также отметил, что его команда добилась прекрасного результата в Екатеринбурге.

Прекрасный результат в Екатеринбурге! Ребята, главный тренер и весь штаб – большие молодцы, – написал на своей странице в Инстаграме Геркус. – Смогли перестроиться и мобилизоваться после поражения в Мадриде.

Также хотелось бы отметить коллег из РФПЛ и из "Урала", которые, несмотря на все объективные сложности, смогли организовать достойные условия для проведения этой встречи. Безусловно, есть много над чем поработать в будущем. Главное – все признают проблемы и стараются их преодолеть сообща. Уверен, вместе мы сделаем Лигу сильнее.

Отдельная благодарность нашим прекрасным болельщикам! И тем, кто был на стадионе в Екатеринбурге, и тем, кто по всей стране поддерживал команду перед экранами. Спасибо вам! Это благодаря вам мы идем вперед и ничего не боимся. Вперед "Локомотив".

Урал – Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Сколько заплатил?

22:10

Wgadan

Так-то у нас весь чемпионат такой:) И демонстрируют нам это каждый год разные клубы (и многие из них далеко не Атлетико).

20:19

orel1971

Локомотив - НЕДОРАЗУМЕ&#769;НИЕ, а не команда ! Атлетико (Мадрид) это наглядно продемонстрировал !

20:11

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