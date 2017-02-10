Илья Геркус: "Предложения "Зенита" и "Краснодара" по Миранчуку были лучше условий "Рубина"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул в интервью "СЭ", что предложения "Зенита" и "Краснодара" по Алексею Миранчуку были лучше для клуба, чем условия "Рубина". Вчера полузащитник "Локо" отозвал заявление о расторжении контракта с клубом. 11 февраля игрок летит на сбор красно-зеленых.

– Позиция "Локо" логична – получить максимальную цену. Но есть и логика рынка: не считаете, что за пять миллионов евро, предлагаемые "Рубином" за футболиста, у которого в октябре заканчивается контракт, клуб должен отвести его на Казанский вокзал и посадить в поезд?

– Во-первых, даже после окончания срока соглашения "Локомотив" получит компенсацию от новой команды Алексея – за его подготовку. Это по регламенту. Во-вторых, цена – это баланс спроса и предложения, и места, где совершается трансфер. В Англии игрок такого возраста и таланта стоил бы дороже. В Португалии – ниже. Но если есть конкуренция за футболиста, почему мы должны выбирать самую низкую цену? В чем мы неправы?

– Сформулирую иначе – "Зенит" и "Краснодар" предложили большую сумму "Локо", а "Рубин" – лучший гонорар агентам футболиста.

– Часть сделки, которая касается представителей игрока, для нас закрыта. А вот все, что касается предложения для клуба – да, "Зенит" и "Краснодар" предложили лучшие условия. (Сергей ЕГОРОВ)

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