Илья Геркус: "Последствия разрыва контракта могли бы стать плачевными для Миранчука"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул в интервью "СЭ", что решение Алексея Миранчука отозвать заявление о расторжении контракта с клубом было ожидаемо. Он подчеркнул, что его последствия могли быть плачевными для футболиста.

– Не ожидали, что Алексей заберет заявление? – вопрос Геркусу.

– Это было вполне ожидаемо. Я надеялся, что голос разума возобладает. После разрыва контракта по инициативе футболиста перспективы развития ситуации, по нашим оценкам, стали бы плачевными. В первую очередь, для Алексея. Правила прекращения договора с клубом четко оговорены его текстом, и расторжение по заявлению футболиста там не обозначено. Клуб свои обязательства выполнял и продолжит это делать. В клубе к Миранчуку очень хорошее отношение, позитивное. Никто не забывал, что он наш воспитанник.

– Есть догадки, зачем он подал это заявление?

– Видимо, в сердцах. Хорошо, что Алексей одумался и решил этого не делать. Могу только приветствовать такой шаг.

– Алексей пришел в сопровождении представителей?

– Да, одного из них.

– Общественное мнение вокруг этой истории сложилось достаточно четко – Алексей сам ничего не решает, он полностью управляем. Не сложилось такого впечатления?

– У него есть личное мнение. Уверен в этом. Хотя, конечно, Алексей прислушивается к кому-то.

– Беседовали с ним?

– Да, и не раз. В том числе на недавних сборах. Предостерегал от возможных тяжелых последствий в случае неосторожного шага. Призывал к иным действиям. И мне кажется, он прислушался к моим словам, после этого пришел и сгладил последствия своего поступка, я считаю, необдуманного. (Сергей ЕГОРОВ)

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