Илья Геркус: "Поражение от "Уфы" требует внимательного анализа и работы над ошибками"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после поражения в гостевом матче 13-го тура от "Уфы" (0:1) поблагодарил болельщиков команды за поддержку. По словам Геркуса, к пропущенному голу привела потеря концентрации, которую допустили железнодорожники.

- Игра была непростой, - написал на своей странице в Инстаграме Геркус. - "Уфа" всегда была неудобной командой. Особенно на своем поле. Много фолит, старается выходить на прессинг в чужой половине поля и играет в организованный, закрытый футбол.

Наши ребята сегодня много боролись и упорно работали на поле в течение всего времени. К сожалению, допустили потерю концентрации, что и привело к голу.

Поражение требует внимательного анализа и работы над ошибками. Верим в команду!

А сегодня я благодарю всех за поддержку. И особенно тех, кто был на трибунах в Уфе.