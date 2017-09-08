Илья Геркус: "Политика "Локомотива" направлена на то, чтобы сохранять для себя доморощенных"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что клуб большое внимание уделяет своим воспитанникам и старается их развивать. Он также добавил, что перед тренерским штабом стоит задача активно использовать молодежь.

– У нас в приоритете – воспитанники клуба. Мы убеждены, что ребята из академии могут расти здесь, становиться лидерами первой команды и достигать уровня национальной сборной, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Геркуса. – Это подтверждается сегодняшними реалиями. Поэтому наша политика направлена на то, чтобы сохранять для себя доморощенных. Разумеется, не любой ценой, а на условиях, выгодных для клуба. Футболистам и их агентам объясняется: суперусловия по контракту предложить не готовы, зато у нас ясные перспективы. Выбирая "Локо", футболист выбирает развитие карьеры.

Яркий пример - братья Миранчуки. Помните, сколько было слухов об их будущем?! Но сегодня братья в "Локомотиве" и, похоже, становятся убойной связкой. Да, в определенный момент в карьере Алексея и Антона возник момент неопределенности. Я неоднократно разговаривал с ребятами, убеждая их: лучше остаться. И оба выбрали перспективы в родном клубе.

То же касается Дмитрия Баринова, Ивана Галанина, Артема Галаджана и еще целого ряда молодых игроков, заключивших контракты минувшим летом. Мы убеждены: ребята, осознанно выбравшие будущее в "Локо", будут только прибавлять. Перед тренерским штабом поставлена задача активно использовать молодежь. Чтобы она получала игровую практику на высшем уровне.

После 8 туров железнодорожники идут на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидера "Зенита" на одно очко.