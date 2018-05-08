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Илья Геркус показал, как выглядит "дом чемпионов"


Президент "Локомотива"  Илья Геркус отметил, как преобразился вид перед стадионом с баннерами, посвященными чемпионству. Железнодорожники выиграли чемпионат России за тур до его окончания, победив "Зенит" (1:0).

– Дом чемпионов теперь выглядит так, – написал в своем Инстаграме Геркус. – С такими видами наша площадь перед стадионом превращается в шикарную фото-площадку. Что касается чемпионской атрибутики, то первая партия в магазине была разобрана за день.

 

Дом чемпионов теперь выглядит так🤗 С такими видами наша площадь перед стадионом превращается в шикарную фото-площадку😉🚂 Что касается чемпионской атрибутики, то первая партия в магазине была разобрана за день. Стараемся максимально оперативно сформировать нескончаемый поток атрибутики, в том числе в интернет-магазин. Скоро вы сможете заказывать чемпионский мерч онлайн👍🏼 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #локочемпион

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 8 Май 2018 в 1:19 PDT

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локомотив" - чемпион!
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