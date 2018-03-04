Илья Геркус: "Погода не очень согласна, но поле будет готово"

Президент "Локомотива" Илья Геркус перед матчем 21-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что поле будет готово ко встрече. Отметим, что с вечера 3 марта в Москве сильный снегопад, из-за чего за ночь выпало до 9 см осадков.

"День матча!! День дерби!! Погода не очень согласна, но поле будет готово", – написал в Инстаграме Геркус.

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Как выглядит поле перед дерби "Локо" - "Спартак" прямо сейчас. Фото