Илья Геркус: "Подписание нового контракта с Семиным – свидетельство полной поддержки и доверия"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал подписание нового контракта с Юрием Семиным. Он подчеркнул, что клуб полностью доверяет главному тренеру.

- Команда выполнила все задачи на этот сезон и - верю - подарит всем нам праздник. Подписание нового контракта с главным тренером - свидетельство полной поддержки и доверия, - цитирует Геркуса официальный сайт клуба. - Присоединяюсь к словам Юрия Павловича: сейчас нет ничего важнее завтрашнего матча. До встречи на стадионе!

70-летний специалист подписал новое соглашение по схеме 1+1.

По данным "СЭ", заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро. Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.​

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