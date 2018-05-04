Илья Геркус: "Подписание нового контракта с Семиным – свидетельство полной поддержки и доверия"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал подписание нового контракта с Юрием Семиным. Он подчеркнул, что клуб полностью доверяет главному тренеру.
- Команда выполнила все задачи на этот сезон и - верю - подарит всем нам праздник. Подписание нового контракта с главным тренером - свидетельство полной поддержки и доверия, - цитирует Геркуса официальный сайт клуба. - Присоединяюсь к словам Юрия Павловича: сейчас нет ничего важнее завтрашнего матча. До встречи на стадионе!
70-летний специалист подписал новое соглашение по схеме 1+1.
По данным "СЭ", заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро. Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.
ростовский свин
хоть я и спартаковец.но семину желаю только удачи.Палыч молодчина.
20:17
maks55555
Около 150 млн. рублей.
20:01
maks55555
Очень хорошо для Семина.
20:00