19:34 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Подписание нового контракта с Семиным – свидетельство полной поддержки и доверия"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал подписание нового контракта с Юрием Семиным. Он подчеркнул, что клуб полностью доверяет главному тренеру.

- Команда выполнила все задачи на этот сезон и - верю - подарит всем нам праздник. Подписание нового контракта с главным тренером - свидетельство полной поддержки и доверия, - цитирует Геркуса официальный сайт клуба. - Присоединяюсь к словам Юрия Павловича: сейчас нет ничего важнее завтрашнего матча. До встречи на стадионе!

70-летний специалист подписал новое соглашение по схеме 1+1.

По данным "СЭ", заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро. Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.​

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Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/17843

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ростовский свин

хоть я и спартаковец.но семину желаю только удачи.Палыч молодчина.

20:17

maks55555

Около 150 млн. рублей.

20:01

maks55555

Очень хорошо для Семина.

20:00

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