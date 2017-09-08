Илья Геркус: "По сути, за один год нами был сформирован новый костяк команды"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что клуб за один год смог сформировать новый костяк команды. Он также добавил, что линия атаки у железнодорожников в лице Ари и Эдера укомплектована.

– Мы рассчитываем на рост воспитанников в структуре клуба, при этом следим за российским и зарубежным рынком, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Геркуса. – В качестве усиления мы должны получить либо готового качественного футболиста, либо перспективного, который со временем прибавил бы в цене. За небольшой период времени, по сути, за один год, нами был сформирован новый костяк команды.

Наличие нападающих Ари и Эдера позволяет нам говорить о том, что линия атаки укомплектована. Ари в настоящее время восстанавливается, Эдер уже прошел сбор с командой. Есть пара опытных нападающих, способных давать результат. При этом сохраняется выбор: на старте сезона в атаке великолепно проявил себя Фарфан, кроме того, мы ждем, что покажут себя и Галаджан с Коряном.

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