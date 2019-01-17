Илья Геркус: "По Миранчукам были предложения, но Семин говорил: "нет"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" признался, что у клуба были предложения по братьям Миранчукам.

– По Миранчукам были предложения, чтобы Юрий Палыч говорил: "нет"?

– Да.

– Из "Зенита"?

– Нет, внешние команды. Потому что усиливать конкурентов собой – безумие, каннибализм. Зачем? Так в Германии происходит – продают "Баварии", а потом она этими игроками выигрывает чемпионство. Так не надо делать. А продавать за рубеж – значит, получать деньги. Потом эти футболисты могут еще вернуться обратно, когда у них контракт истечет. Это вопрос стратегии футбола в России. (Отдел футбола)

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