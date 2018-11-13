Илья Геркус: "Первая половина сезона довольно противоречива для "Локомотива"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подвел промежуточные итоги сезона.

– Первая часть сезона для нас довольно противоречива, – цитируют Геркуса "Известия". – С одной стороны, есть хорошее выступление в чемпионате России, но с другой – не очень успешные результаты в Лиге чемпионов. Задачи на сезон (занять место не ниже пятого. – прим. "СЭ"") у нас остаются прежними, мы ничего корректировать не будем.

"Локомотив" занимает третье место в чемпионате России - 25 очков в 14 матчах. При этом команда проиграла все четыре матча в Лиге чемпионов.

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