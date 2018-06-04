Илья Геркус: "Перуанский король продолжит радовать всех нас своей игрой"

Президент "Локомотива" Илья Геркус признался, что нападающий Джефферсон Фарфан влюбил в себя всех болельщиков московского клуба. Сегодня форвард продлил контракт с "железнодорожниками" на два года.

- Джефф из тех футболистов, кто не просто оправдал возложенные на него надежды, но и влюбил в себя всех без исключения болельщиков "Локомотива". Сегодня я хочу поздравить всех вас с продлением контракта Фарфана! Перуанский король продолжит радовать всех нас своей игрой, - написал Геркус в своем Твиттере.

Джефф из тех футболистов, кто не просто оправдал возложенные на него надежды, но и влюбил в себя всех без исключения болельщиков "Локомотива". Сегодня я хочу поздравить всех вас с продлением контракта Фарфана! Перуанский король продолжит радовать всех нас своей игрой. pic.twitter.com/mUKiZhwQNj – Илья Геркус (@ilgerkus) 4 июня 2018 г.

В минувшем сезоне Фарфан провел 40 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.