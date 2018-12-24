21:08 | Футбол — РПЛ

Илья Геркус: "Персонально болею за Загитову. Из маленьких - за Сашу Трусову"

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Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус рассказал, за каких российских фигуристок он болеет.

- Я персонально болею за Загитову. из маленьких - за Сашу Трусову. Она восхитительна, - сказал Геркус в программе COMMANDOS.

На чемпионате России в женском одиночном катании Алина Загитова заняла пятое место, Александра Трусова - второе. Победу одержала Анна Щербакова.

Все о фигурном катании – здесь.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Sd9H2Vr4SSc

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