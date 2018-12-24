Илья Геркус: "Персонально болею за Загитову. Из маленьких - за Сашу Трусову"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, за каких российских фигуристок он болеет.
- Я персонально болею за Загитову. из маленьких - за Сашу Трусову. Она восхитительна, - сказал Геркус в программе COMMANDOS.
На чемпионате России в женском одиночном катании Алина Загитова заняла пятое место, Александра Трусова - второе. Победу одержала Анна Щербакова.
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