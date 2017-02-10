Илья Геркус: "Переход Миранчука может состояться, если условия устроят и клуб, и игрока"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул в интервью "СЭ", что переход Алексея Миранчука в другой клуб может состояться, если предложение устроит все стороны. Напомним, футболист отозвал заявление о расторжении контракта.

– Он как-то объяснил свое первоначальное решение о разрыве контракта?

– Такой вопрос немного неловко задавать. И конкретно о заявлении не говорил. Просто призывал поразмышлять о последствиях. Стараюсь обсуждать с молодыми игроками их карьеру. Наш клуб называется футбольным, и обсуждаем мы именно футбол, развитие конкретного исполнителя. Это наша обязанность.

– Миранчук остается в "Локо" до конца контракта или может быть продан даже до конца трансферного окна, то есть до 24 февраля?

– Во-первых, это зависит от его желания. Никто не может быть продан, помимо воли. И, во-вторых, предложение должно соответствовать нашим ожиданиям по цене.

– Те, что поступили, не устраивают по финансам?

– Имеющиеся на сегодня варианты не подходят либо нам, либо игроку. У нас нет предложений, которыми довольны обе стороны. Если таковые возникнут, переход может состояться. (Сергей ЕГОРОВ)

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