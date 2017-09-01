Илья Геркус: "Переход Дзюбы в "Локомотив" не состоялся не из-за запросов игрока"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что клуб вел переговоры о трансфере нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Он также добавил, что переход не состоялся не из-за финансовых запросов игрока.

В межсезонье сообщалось, что 29-летний форвард может перейти в "Локо" и "Краснодар", также в его услугах был заинтересован "Фенербахче". В последний день до закрытия трансферного окна президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что Дзюба остается в составе сине-бело-голубых.

– Дело не в финансовых запросах Дзюбы. Переговоры шли, но, увы, не получилось, – приводит "Р-Спорт" слова Геркуса. - Причины мы не будем раскрывать. Желаем ему удачи!

Напомним, что Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. В общей сложности форвард провел в составе сине-бело-голубых 100 матчей и забил 46 голов. В сезоне-2017/18 он сыграл в девяти матчах, ни разу не поразив ворота соперников.



