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Илья Геркус: "Оставайтесь с "Локо" и поддерживайте клуб всем сердцем!"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме подвел итоги завершившегося чемпионата России. Напомним, что железнодорожники выиграли золотые медали премьер-лиги, а в последнем туре проиграли "Арсеналу" (0:2).

– Вот и завершился сезон 2017/18. Много уже сказано о том, каким он получился для нас. Главное – счастливым, – написал Геркус. – Мы стали Чемпионами России и дошли до 1/8 Лиги Европы. И хотим поблагодарить за поддержку вас, всех наших многочисленных болельщиков. Кто-то с нами уже многие годы, а кто-то еще только осваивается в красно-зеленой семье. Совсем скоро, уже через пару месяцев, мы все вместе разделим новое приключение. Впереди новые соперники, невероятные матчи и, конечно же, выступление в Лиге Чемпионов!

Оставайтесь с нами и поддерживайте клуб всем сердцем! До встречи в новом сезоне.

 

Вот и завершился сезон 2017/18. Много уже сказано о том, каким он получился для нас. Главное – счастливым. Мы стали Чемпионами России и дошли до 1/8 Лиги Европы. И хотим поблагодарить за поддержку вас, всех наших многочисленных болельщиков. Кто-то с нами уже многие годы, а кто-то ещё только осваивается в красно-зелёной семье. Совсем скоро, уже через пару месяцев, мы все вместе разделим новое приключение. Впереди новые соперники, невероятные матчи и, конечно же, выступление в Лиге Чемпионов! Оставайтесь с нами и поддерживайте клуб всем сердцем! До встречи в новом сезоне. Ваш Илья Геркус. #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #локочемпион

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 13 Май 2018 в 6:32 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Captain

Исключено... В ней, Лиге Чемпионов, Тула, Уфа и Пермь не играют - всех там порвут поэтому!

16:58

bvb1987

смотрите,не обо-ритесь в ЛЧ

16:54

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