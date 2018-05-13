Илья Геркус: "Оставайтесь с "Локо" и поддерживайте клуб всем сердцем!"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме подвел итоги завершившегося чемпионата России. Напомним, что железнодорожники выиграли золотые медали премьер-лиги, а в последнем туре проиграли "Арсеналу" (0:2).

– Вот и завершился сезон 2017/18. Много уже сказано о том, каким он получился для нас. Главное – счастливым, – написал Геркус. – Мы стали Чемпионами России и дошли до 1/8 Лиги Европы. И хотим поблагодарить за поддержку вас, всех наших многочисленных болельщиков. Кто-то с нами уже многие годы, а кто-то еще только осваивается в красно-зеленой семье. Совсем скоро, уже через пару месяцев, мы все вместе разделим новое приключение. Впереди новые соперники, невероятные матчи и, конечно же, выступление в Лиге Чемпионов!

Оставайтесь с нами и поддерживайте клуб всем сердцем! До встречи в новом сезоне.