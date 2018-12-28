Илья Геркус: "Очень многому научился у Семина"

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус в Инстаграме подвел итоги своей работы. В видеообращении он пообещал всегда хранить воспоминания о победах с красно-зелеными и поблагодарил в том числе болельщиков, игроков и тренерский штаб во главе с Юрием Семиным.

Сегодня руководитель через "СЭ" объявил об уходе с занимаемой должности. Сайт "Локо" до сих пор ничего не сообщил о переменах в клубе.

После 17 туров чемпионата России "Локомотив" с 28 очками занимает пятое место.

– Друзья, сегодня последний день работы в "Локомотиве". Пришло время прощаться. Для меня было большой честью и гордостью работать в таком великом клубе, - сказал Геркус. - В клубе с такими традициями и такими болельщиками, с такой историей.

Каждый день для меня был наполнен огромным счастьем, огромной радостью, что я могу приносить пользу людям, болельщикам, что я могу помогать клубу сражаться за высокие места, за высокие награды.

У меня сохранились замечательные воспоминания об этом времени, великолепные воспоминания. Они будут согревать меня всю жизнь.

Хотел бы поблагодарить вас всех, болельщиков, всех тех, кто поддерживал меня, всех тех, кто ругал меня и делал замечания. Очень важно было находится в постоянном диалоге и контакте со всеми вами. Хотел бы поблагодарить моих коллег и товарищей, которые работали со мной плечо к плечу и поддерживали меня. Хочу поблагодарить игроков. Ребята, вы молодцы. Работать с вами – большая честь и гордость для меня. Также благодарю тренеров, главного тренера, Юрия Павловича Семина. Я очень многому у него научился. Также моего товарища Эрика Штоффельсхауса, великолепного профессионала. Руководство железных дорог, которое дало мне такую возможность.

Желаю всем побед, удачи, счастья. Вперед, "Локомотив".

Геркус и его наследие. В чем он был хорош, а где ошибся