Илья Геркус: "Очень хотим сохранить Миранчуков в "Локо"

Президент "Локомотива", обыгравшего в воскресенье ЦСКА (1:0), Илья Геркус подчеркнул в интервью "СЭ", что клуб продолжает переговоры с братьями Алексеем и Антоном Миранчуками. Железнодороники намерены сохранить обоих футболистов в составе.

– Алексей Миранчук высказался о ходе переговоров с клубом по новому контракту – игрок хотел бы опцию перехода в зарубежный клуб, если поступит предложение. Как бы вы охарактеризовали ситуацию?

– Диалог продолжается, мы проводим встречи.

– Не рассматриваете вариант продажи футболиста этой зимой? Может быть, есть предложения?

– Предложений нет. Что касается первого вопроса, то если появляется сверхвыгодный вариант для футболиста и клуба, все может случиться. Пока такого предложения нет. Мы очень бы хотели сохранить Алексея и Антона Миранчуков в "Локомотиве".

– Какова ситуация с Антоном?

– Срок аренды в "Левадии" близится к завершению. В составе "Локомотива" Антон должен отправиться на зимние сборы. (Сергей ЕГОРОВ)

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