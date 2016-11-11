Илья Геркус: "Обращались в "Эвертон", но Ньясс не видит себя в "Локомотиве"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью ТАСС подчеркнул, что клуб заинтересован в возвращении нападающего Умара Ньясса, который выступает за "Эвертон". Форвард сменил клубную прописку во время минувшего зимнего трансферного окна, но не имеет регулярной игровой практики в Англии.

- Была информация, что "Локомотив" хотел вернуть Умара Ньясса. Это так?

- Это вопрос согласия двух сторон. Согласны ли вы поужинать с Анджелиной Джоли? Я согласен. Но согласна ли она?

- Но вы будете предпринимать какие-то шаги?

- Мы их уже предприняли, и дело не в "Эвертоне", а в Ньяссе. Он не хочет. Мы-то рады "поужинать", но он не хочет. Он видит себя не в "Локомотиве".