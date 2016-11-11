14:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Обращались в "Эвертон", но Ньясс не видит себя в "Локомотиве"

0
0
0

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью ТАСС подчеркнул, что клуб заинтересован в возвращении нападающего Умара Ньясса, который выступает за "Эвертон". Форвард сменил клубную прописку во время минувшего зимнего трансферного окна, но не имеет регулярной игровой практики в Англии.  

- Была информация, что "Локомотив" хотел вернуть Умара Ньясса. Это так?

- Это вопрос согласия двух сторон. Согласны ли вы поужинать с Анджелиной Джоли? Я согласен. Но согласна ли она?

- Но вы будете предпринимать какие-то шаги?

- Мы их уже предприняли, и дело не в "Эвертоне", а в Ньяссе. Он не хочет. Мы-то рады "поужинать", но он не хочет. Он видит себя не в "Локомотиве".

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/3776391

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ