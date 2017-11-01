Илья Геркус - об увольнении из "Локо" Дениса Сарсании: "Это грубая, бесцеремонная ложь"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сына скончавшегося спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании Дениса уволили из клуба. Он также добавил, что Денис Сарсания сам принял решение уйти работать в санкт-петербургский клуб.

– Это ложь, грубая, бесцеремонная ложь, – сказал Геркус. – Денис у нас работал более трех лет. После трагедии Эрик (Штоффельсхаус – спортивный директор "Локомотива". – Прим. "СЭ") пригласил его к себе и от имени клуба предложил любую возможную помощь. Сказал, что он может не сомневаться в своей дальнейшей карьере, мы его ценим и на него рассчитываем.

Спустя небольшое время Денис сам подошел и сказал, что уходит работать в "Зенит" к Александру Бокию – другу своего отца. Мы с уважением относимся к его решению и желаем ему успехов на новом месте. (Сергей ЕГОРОВ)

Ранее в СМИ появилась информация о том, что через два дня после смерти Константина Сарсании его сына Дениса уволили из "Локомотива" по решению руководства клуба. Денис работал в "Локо" в селекционной службе.

Напомним, Константин Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни 7 октября.