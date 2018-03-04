19:17 4 марта | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус – о запрете перфоманса "Спартака": "Это ответное решение"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) заявил, что решение о запрете перфоманса болельщиков красно-белых было ответной мерой.

– Да, это ответное решение. Нам не разрешили наш перфоманс, мы ответили симметрично, – цитирует "Р-Спорт" Геркуса. – Нам бы разрешили, мы бы разрешили. Мы – мирные люди.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180304/1133614957.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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fullerist

Hercoos считает такое поведение нормальным. Это его полностью характеризует. Ну и шут с этим шутом

22:00 4 марта

redgy

Геркус слабое звено Локо.. Стыдоба.. Обиженная девочка.. Если Палыч не затащит этот чемпионат, все из-за этой девочки Геркус!

20:48 4 марта

баламошка

А ничего, что паровозы собирались тогда вывесить оскорбительный баннер, а Спартак нейтральный в плане отношений между клубами?!

20:10 4 марта

fedland

Предлагаю ввести санкции против болельщиков и руководства локо. Запретить им посещение Открытие-Арены...Пожизненно...

20:03 4 марта

Andrey6201

Малыш Люцифер, баннер Локо был одобрен РФПЛ, однако свиные начальники его забанили, так что нефиг хрюкать

19:55 4 марта

ненавистник_политпроектов

Если это правда, то Спартаку нечего возмущаться. Заплатили той же монетой.

19:52 4 марта

Доктор_Хряк

У Геркуса питерское воспитание. Тема закрыта)

19:37 4 марта

Юный Люцифер

То есть Геркус считает, что баннер фанатов Локомотива не был оскорбительным и должен был быть разрешен? Интересное решение

19:30 4 марта

aliens01

поросята, отвечайте))))

19:28 4 марта

Островзаячий

Красава. Значит Геркус тоже считает, что Спартак ненастоящий чемпион.

19:26 4 марта

Доктор_Хряк

Лолка)))

19:22 4 марта

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