Илья Геркус – о запрете перфоманса "Спартака": "Это ответное решение"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) заявил, что решение о запрете перфоманса болельщиков красно-белых было ответной мерой.

– Да, это ответное решение. Нам не разрешили наш перфоманс, мы ответили симметрично, – цитирует "Р-Спорт" Геркуса. – Нам бы разрешили, мы бы разрешили. Мы – мирные люди.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"