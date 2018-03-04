Илья Геркус – о запрете перфоманса "Спартака": "Это ответное решение"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) заявил, что решение о запрете перфоманса болельщиков красно-белых было ответной мерой.
– Да, это ответное решение. Нам не разрешили наш перфоманс, мы ответили симметрично, – цитирует "Р-Спорт" Геркуса. – Нам бы разрешили, мы бы разрешили. Мы – мирные люди.
fullerist
Hercoos считает такое поведение нормальным. Это его полностью характеризует. Ну и шут с этим шутом
22:00 4 марта
redgy
Геркус слабое звено Локо.. Стыдоба.. Обиженная девочка.. Если Палыч не затащит этот чемпионат, все из-за этой девочки Геркус!
20:48 4 марта
баламошка
А ничего, что паровозы собирались тогда вывесить оскорбительный баннер, а Спартак нейтральный в плане отношений между клубами?!
20:10 4 марта
fedland
Предлагаю ввести санкции против болельщиков и руководства локо. Запретить им посещение Открытие-Арены...Пожизненно...
20:03 4 марта
Andrey6201
Малыш Люцифер, баннер Локо был одобрен РФПЛ, однако свиные начальники его забанили, так что нефиг хрюкать
19:55 4 марта
ненавистник_политпроектов
Если это правда, то Спартаку нечего возмущаться. Заплатили той же монетой.
19:52 4 марта
Доктор_Хряк
У Геркуса питерское воспитание. Тема закрыта)
19:37 4 марта
Юный Люцифер
То есть Геркус считает, что баннер фанатов Локомотива не был оскорбительным и должен был быть разрешен? Интересное решение
19:30 4 марта
aliens01
поросята, отвечайте))))
19:28 4 марта
Островзаячий
Красава. Значит Геркус тоже считает, что Спартак ненастоящий чемпион.
19:26 4 марта
Доктор_Хряк
Лолка)))
19:22 4 марта