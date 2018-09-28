Илья Геркус - о предложении Федуна: "Реализация идеи пула спонсоров для ТВ-контракта очень сложная "

Генеральный директор "Локомотива" прокомментировал предложения владельца "Спартака" Леонида Федуна по реформированию российского футбола.

- В целом разговор очень актуальный, спасибо Леониду Арнольдовичу за то, что поднимает вопросы и высказывается актуальным проблемам российского футбола, - говорит Геркус. - Дискуссия начата вовремя, момент для осознания задач профессионального футбола, его структуры, наших конкурентных стратегий, очень удобный.

С чем согласен? С тем, что необходимо пересматривать лицензионные требования к клубам премьер-лиги, мы это обсуждаем. Цифра по вместимости в 20 тысяч зрителей - разумная, большинство стадионов лиги ей соответствует. Хочется играть на достойных, удобных для зрителя аренах.

Согласен с тем, что необходимо менять механизм солидарности - школы, воспитавшие футболиста, должны получать больший доход.

Согласен с тем, что ФНЛ нуждается в реформировании, идея разделения лиги на два дивизиона правильная. Увеличивая лигу, расширяем и представительство, сокращая транспортные расходы.

Не соглашусь с предложением об уменьшении РПЛ. На мой взгляд, 16 - оптимальное количество клубов.

По поводу пула спонсоров для ТВ-контракта скажу так: реализация подобного проекта очень сложна. Получается, мы должны перезапустить все спонсорские контракты, просто переписать их. Технически это сложно. Как идея мне понятна, но на практике не знаю, как осуществить.

В целом же разговор очень правильный, надо встречаться и обсуждать. (Сергей Егоров)

Российский футбол: выживание или развитие. Статья Леонида Федуна

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