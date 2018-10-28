Илья Геркус - о победе "Локо" над "Енисеем": "Стараемся не отставать от лидеров"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после победы над "Енисеем" в матче 12-го тура РПЛ (3:0) заявил, что его команда старается не отставать от лидеров.
- Хорошие три очка! Стараемся не отставать от лидеров. Теперь хотелось бы перенести этот ход на кубковый матч в среду, 31 октября. Всех с победой и приходите поддержать команду в Черкизово! - написал Геркус в своем Инстаграме.
Хорошие три очка! Стараемся не отставать от лидеров. Теперь хотелось бы перенести этот ход на кубковый матч в среду, 31 октября. Всех с победой и приходите поддержать команду в Черкизово!🚂🚂🚂 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали
После 12 туров "Локомотив" занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 21 очко.