22:15 26 августа | Футбол — РПЛ

Илья Геркус - о матче с "Анжи": "Праздник в Черкизове удался"


Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус заявил, что железнодорожники порадовали 15-тысячную аудиторию, собравшуюся сегодня на стадионе. Красно-зеленые обыграли "Анжи" (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

Здорово, что удалось порадовать 15-тысячную аудиторию на нашем стадионе! Мы выиграли и завоевали три очка. Во-вторых, открыл счёт своим голам за нашу команду Федор Смолов (не забудем шикарную голевую от Гжегожа Крыховяка). В-третьих, праздник в Черкизове удался, - написал Геркус в Твиттере.

"Локомотив" набрал 8 очков в пяти турах РПЛ и расположился на 5-й строчке турнирной таблицы. 

Локомотив - Анжи

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