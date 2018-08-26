Илья Геркус - о матче с "Анжи": "Праздник в Черкизове удался"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что железнодорожники порадовали 15-тысячную аудиторию, собравшуюся сегодня на стадионе. Красно-зеленые обыграли "Анжи" (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

- Здорово, что удалось порадовать 15-тысячную аудиторию на нашем стадионе! Мы выиграли и завоевали три очка. Во-вторых, открыл счёт своим голам за нашу команду Федор Смолов (не забудем шикарную голевую от Гжегожа Крыховяка). В-третьих, праздник в Черкизове удался, - написал Геркус в Твиттере.

Здорово, что удалось порадовать 15-тысячную аудиторию на нашем стадионе! Мы выиграли и завоевали три очка😊 Во-вторых, открыл счёт своим голам за нашу команду @smolovfedor_90 (не забудем шикарную голевую от @GrzegKrychowiak). В-третьих, праздник в Черкизове удался🎈👏🏼 pic.twitter.com/sogjD7lArz – Илья Геркус (@ilgerkus) 26 августа 2018 г.

"Локомотив" набрал 8 очков в пяти турах РПЛ и расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.

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